Жоаузинью: "Адаптация к новому полю не является причиной не слишком убедительной игры "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью отметил, что нестабильная игра команды связана с большим количеством травмированных, информирует клубная пресс-служба. Кроме того, футболист подчеркнул, что команда с каждой игрой все лучше адаптируется к новому стадиону.

– Вы уже несколько матчей сыграл на новом стадионе клуба. Поделитесь ощущениями, что чувствует футболист во время игры на такой арене?

– Когда выходишь на поле и видишь все это великолепие, видишь полные трибуны, окрашенные в цвета твоего клуба, тебя просто переполняют эмоции. Хочется прыгнуть выше головы, чтобы оправдать надежды болельщиков и добиться победы. Возможно, эти эмоции порой даже перехлестывают через край, и нам в какие-то моменты не хватает хладнокровия. Но с каждым матчем мы все лучше адаптируемся к нашему новому стадиону...

– Считаете, что причины не слишком убедительной игры команды в последних матчах кроются в недостаточной адаптации к новой арене?

– Да нет, конечно, адаптация здесь не причем. Я уже говорил про травмы, которые не позволяют нам играть сильнейшим составом. И в целом у нас сейчас, возможно, не самый удачный период, такие время от времени случаются у каждой команды. Но мы все вместе упорно работаем на тренировках и стараемся сделать все, чтобы как можно быстрее преодолеть эту неприятную полосу.

– В последнее время вы все чаще угрожаете воротам с "нерабочей" правой ноги, раньше такое за вами не водилось. Решили расширить свой атакующий арсенал?

– (Улыбается) Да, этим уже давно пора было заняться вплотную. Отрабатываю удары правой на тренировках. Соперники прекрасно знают, что у меня сильная нога – левая, и пытаются ее закрыть. Поэтому в некоторые моменты просто необходимо бить с правой.

– Кстати, как чувствует себя ваша травмированная правая нога, и как ощущаете себя в целом?

– Слава Богу, все в порядке. Поначалу после перенесенной операции я чувствовал боль, но со временем она ушла, и сейчас никакого дискомфорта нет. Более того, с каждым новым днем ощущаю себя физически лучше и лучше.