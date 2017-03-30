Жоаузинью: "1/8 финала Лиги Европы – не предел возможностей "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью подчеркнул в интервью "Известиям", что положительно оценивает выступление команды в премьер-лиге. "Быки" занимают четвертое место с 33 очками.

– У "Краснодара" сейчас не самый удачный этап в сезоне: вылетели из Лиги Европы, периодически теряете очки в чемпионате. Как думаете, с чем это связано?

– Неудачей я считаю только вылет из Лиги Европы. Во внутреннем чемпионате мы выступаем неплохо, идем четвертыми. Конечно, мы хотим бороться за первое-второе место, но пока что не выходит. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы прибавить в заключительном отрезке.

– 1/8 финала Лиги Европы – это максимум для "Краснодара" на данный момент?

– Уверен, это не предел возможностей нашей команды, мы могли бы пройти дальше. В этот раз не получилось. Надеюсь, что в следующем сезоне выступим лучше. Но сначала нам нужно пробиться в еврокубки по итогам чемпионата, а потом уже думать о Лиге Европы.