Живоглядов избежал серьезной травмы в мачте с "Рубином"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов досрочно покинул поле в игре 29-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" (0:0). 23-летний футболист в одном из столкновений получил травму, которая помешала продолжить матч. На 76-й минуте он был заменен.

Как сообщили "СЭ" в пресс-службы уфимского клуба, у Живоглядова нет серьезной травмы – у него спазмировались мышцы. С большой долей вероятности Дмитрий приступит к тренировкам в ближайшее время и будет готовиться к игре с "Тосно" в общей группе. (Игорь НОВИКОВ)

Матч "Уфа" - "Тосно" состоится 13 мая, начало в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.