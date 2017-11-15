Жители района около стадиона ЦСКА хотят перекрыть квартал из-за болельщиков

Жители нескольких домов в районе Сокол около стадиона ЦСКА хотят перекрыть свой квартал, сообщает "Москва 24". Они недовольны тем, что болельщики во время матчей армейцев шумят, мусорят, проходят через дворы, загораживают проезды автомобилями и паркуются на газонах. Так, жители хотят закрыть дворы, поставив шлагбаумы и замки на воротах.

Отмечается, что "ВЭБ Арена" находится в 50 метрах от жилого квартала. В управе района Сокол сообщили, что в день матчей по периметру стадиона дежурят инспекторы ГИБДД и конная полиция. В будущем количество патрулей может быть увеличено.



– У нас осталось два проезда в квартал, которые еще патрулями не закрыты, вот здесь мы уже совместно с ГИБДД начали отрабатывать, чтобы во время следующих двух матчей они добавили эти патрули и закрыли полностью проезд для болельщиков, – сказал глава управы района Сокол Сергей Бахров.