Житель Самары показал, как выглядит стадион Металлург" прямо сейчас

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял состояние стадиона "Металлург" на сегодняшний день. В ролике видно, что поле и трибуны завалены снегом. Ранее стало известно, что матч чемпионата России "Крылья Советов" - "Локомотив", намеченный на 5 марта, перенесен из Самары в Уфу из-за неготовности "Металлурга".
Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" состоится 5 марта на стадионе "Нефтяник".
васятка
Дааа,журналист не иначе из Африки. Вероятно настоящее "Завалено" и не видел ни разу.
22:46
Promesov
В ролике видно, что поле и трибуны завалены снегом. === Журналист ты нас обманул в тексте - извинится или поправить текст нет желания?
22:21
lokofanat
Где вы увидели поле, заваленное снегом?! Поле покрыто чехлом, а вот трибуны надо бы расчистить!
22:08