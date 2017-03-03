21:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Житель Самары показал, как выглядит стадион Металлург" прямо сейчас

0
0
0
0
3

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял состояние стадиона "Металлург" на сегодняшний день. В ролике видно, что поле и трибуны завалены снегом. Ранее стало известно, что матч чемпионата России "Крылья Советов" - "Локомотив", намеченный на 5 марта, перенесен из Самары в Уфу из-за неготовности "Металлурга".

Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" состоится 5 марта на стадионе "Нефтяник".

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

васятка

Дааа,журналист не иначе из Африки. Вероятно настоящее "Завалено" и не видел ни разу.

22:46

Promesov

В ролике видно, что поле и трибуны завалены снегом. === Журналист ты нас обманул в тексте - извинится или поправить текст нет желания?

22:21

lokofanat

Где вы увидели поле, заваленное снегом?! Поле покрыто чехлом, а вот трибуны надо бы расчистить!

22:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ