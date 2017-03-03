Житель Самары показал, как выглядит стадион Металлург" прямо сейчас

Житель Самары Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял состояние стадиона "Металлург" на сегодняшний день. В ролике видно, что поле и трибуны завалены снегом. Ранее стало известно, что матч чемпионата России "Крылья Советов" - "Локомотив", намеченный на 5 марта, перенесен из Самары в Уфу из-за неготовности "Металлурга".

Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" состоится 5 марта на стадионе "Нефтяник".