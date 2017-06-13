Жиров присоединился к "Краснодару" через полгода после подписания контракта

Защитник Александр Жиров прибыл в расположение "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба. Он уже успел провести первую тренировку в составе клуба. Игрок подписал контракт с кубанцами еще зимой, но не мог выступать за них, поскольку уже был заигран за два клуба в течение одного сезона - он провел два матча на старте чемпионата России в "Анжи", после чего присоединился к "Томи".

Чтобы Жиров не лишался игровой практики, "Краснодар" отдал его в аренду в "Анжи". В общей сложности Жиров провел 26 матчей в чемпионате России-2016/17 и один - в Кубке страны.