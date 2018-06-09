Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт петербургской команды. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2018/2019.

Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом" 👍 Соглашение полузащитника с петербуржцами рассчитано до конца сезона-2018/19.



Подробности: https://t.co/cLEYkSQ1KO pic.twitter.com/rcf24iPtDJ – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 9 июня 2018 г.

Юрий Жирков присоединился к "Зениту" в 2016 году. За два с половиной года игрок провел в составе петербургской команды 67 матчей, забил два мяча и отдал 4 результативные передачи, выиграл Кубок и Суперкубок России.