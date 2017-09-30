Жирков и Шатов полетели с "Зенитом" на матч с "Анжи"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил заявку на матч 12-го тура чемпионата России против "Анжи". На встречу в Каспийске отправились 24 футболиста, в том числе вратарь Юрий Лодыгин, защитник Юрий Жирков и полузащитник Олег Шатов, которые пропустили выездную игру 11-го тура с "Краснодаром" (2:0).

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники: Денис Терентьев, Максим Карпов, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Юрий Жирков, Александр Анюков;

полузашитники: Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони.

нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, матч "Анжи" - "Зенит" состоится 1 октября. Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.