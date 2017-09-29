Жирков и Шатов могут восстановились от травм и могут сыграть с "Анжи"

Игроки "Зенита" Юрий Жирков и Олег Шатов, пропускавшие матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1) из-за травм, могут принять участие во встрече 12-го тура чемпионата России с "Анжи", сообщает Bobsoccer. По информации источника, защитник и полузащитник сине-бело-голубых восстановились от повреждений. Ожидается, что "Зенит" отправится на гостевую игру 30 сентября после утренней тренировки.

Отметим, что Жирков и Шатов в прошлом выступали за клуб из Дагестана.

Напомним, матч "Анжи" - "Зенит" состоится 1 октября. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.