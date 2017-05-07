Жигулев - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Оренбургом"

Стали известны составы "Оренбурга" и "Краснодара" на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится хавбек кубанцев Илья Жигулев. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Андреев, Сиваков, Афонин - Георгиев, Драгун - Григорьев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе.
Запасные - Гутор, Бордачев, Жунич, Бреев, Нехайчик, Коронов, Ефремов, Саная, Дюриш.
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе - Вандерсон, Жигулев, Классон - Смолов.
Запасные - Абаев, Сафонов, Калешин, Налду, Жоаузинью, Подберезкин, Перейра, Лаборде.
Матч "Оренбург" - "Краснодар" состоится сегодня, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
shpasic
это единственный воспитанник великой краснодарской академии имени Арутюняна.
13:24
баламошка
Отлично! А кто это?
13:20