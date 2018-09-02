22:02 | Футбол — РПЛ

Жиго прошел через микст-зону на костылях. Видео


Защитник "Спартака" Самюэль Жиго, получивший травму в матче против "Зенита" (0:0), прошел через микст-зону стадиона "Санкт-Петербург" на костылях. 

 

Напомним, французский футболист получил повреждение на 27-й минуте в борьбе с нападающим хозяев Артемом Дзюбой. Защитника заменил Георгий Джикия. Жиго смог покинуть поле только при помощи двух врачей красно-белых и электромобиля. Предположительно, у спартаковца травма крестообразных связок колена. (Егор БЫЧКОВ)

Жиго - на костылях. Игрока утешают Джикия и Боккетти //
Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой. Виноват ли зенитовец? //
Евгений Кафельников: "Без Промеса и Жиго "Спартак" превратился в "Урал"

Опрос

Травма Жиго в матче "Зенит" - "Спартак": виноват ли Дзюба?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ