Жиго прошел через микст-зону на костылях. Видео

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго, получивший травму в матче против "Зенита" (0:0), прошел через микст-зону стадиона "Санкт-Петербург" на костылях.

Напомним, французский футболист получил повреждение на 27-й минуте в борьбе с нападающим хозяев Артемом Дзюбой. Защитника заменил Георгий Джикия. Жиго смог покинуть поле только при помощи двух врачей красно-белых и электромобиля. Предположительно, у спартаковца травма крестообразных связок колена. (Егор БЫЧКОВ)

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