Жиго приступил к реабилитации

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго приступил к активной реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена, информирует официальный сайт красно-белых.

📰 Реабилитация Жиго уже началась



Защитник #Спартак’а Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации.



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В течение двух недель 24-летний француз будет восстанавливаться в Риме под присмотром врачей. Затем реабилитация продолжится на базе "Спартака" в Тарасовке.

Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Защитник выбыл на полгода.

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