19:10 | Футбол — РПЛ

Жиго приступил к реабилитации

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Защитник "Спартака"  Самюэль Жиго приступил к активной реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена, информирует официальный сайт красно-белых. 

 

В течение двух недель 24-летний француз будет восстанавливаться в Риме под присмотром врачей. Затем реабилитация продолжится на базе "Спартака" в Тарасовке. 

Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Защитник выбыл на полгода. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-09-06-reabilitatsiya_zhigo_uzhe_nachalas/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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