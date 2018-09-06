Жиго приступил к реабилитации

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго приступил к активной реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена, информирует официальный сайт красно-белых.
📰 Реабилитация Жиго уже началась– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 сентября 2018 г.
Защитник #Спартак’а Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации.
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В течение двух недель 24-летний француз будет восстанавливаться в Риме под присмотром врачей. Затем реабилитация продолжится на базе "Спартака" в Тарасовке.
Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Защитник выбыл на полгода.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-06-reabilitatsiya_zhigo_uzhe_nachalas/