Жиго опроверг информацию о задержании на таможне в "Шереметьево"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго назвал "фейком" информацию о своем задержании. Ранее сообщалось, что 25-летний француз был задержан на таможне в "Шереметьево" за попытку провоза в Россию двух пар элитных и незадекларированных часов.

- Фейк, - написал Жиго в своем Инстаграме, сопроводив фотографию недовольными смайликами.

Жиго перешел в "Спартак" летом 2018 года. Он провел 8 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В игре 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) Жиго получил тяжелую травму - разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Недавно он вновь приступил к тренировкам со "Спартаком".

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