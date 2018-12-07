Жиго начал тренироваться в Тарасовке

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго начал заниматься в тренажерном зале на базе клуба в Тарасовке после операции на передней крестообразной связке левого коленного сустава, сообщает официальный сайт красно-белых.
Французский футболист проходит необходимые процедуры. На сегодня восстановление идет по плану.
25-летний защитник получил травму в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).
В текущем сезоне Жиго принял участие в восьми играх, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-07-zhigo_treniruyetsya_v_tarasovke/
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