Жиго начал тренироваться в Тарасовке

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго​ начал заниматься в тренажерном зале на базе клуба в Тарасовке после операции на передней крестообразной связке левого коленного сустава, сообщает официальный сайт красно-белых.

Французский футболист проходит необходимые процедуры. На сегодня восстановление идет по плану.

25-летний защитник получил травму в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).

В текущем сезоне Жиго принял участие в восьми играх, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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