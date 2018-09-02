Жиго - на костылях. Игрока утешают Джикия и Боккетти

"Спартак" со ссылкой на руководителя медицинского департамента Михаила Вартапетова сообщил, что у защитника команды Самюэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование. Если диагноз подтвердится, Жиго может пропустить больше полугода.

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию, на которой игрока поддерживают одноклубники Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия. Отметим, что Жиго при этом держит в руках костыли, а его левая нога - в ортезе.

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