Жиго будет выступать за "Спартак" под вторым номером

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго будет выступать за красно-белых под номером 2, сообщает Твиттер клуба. Сегодня, 25 июня, на базе команды в Тарасовке прошла презентация игрока. В ней приняли участие генеральный директор клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера.

Отмечается, что Жиго сделал выбор в пользу "двойки", потому что раньше уже играл под этим номером.

Напомним, 24-летний француз пополнил команду в начале июня, подписав четырехлетний контракт. Его предыдущим клубом был "Гент". Он выступал за бельгийский клуб с января 2017 года по май 2018-го. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забив 2 мяча и сделав 4 результативные передачи.

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