Жевнов вернулся в "Зенит". Он будет помощником тренера вратарей

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Жевнов получил тренерскую должность в петербургском клубе. 37-летний специалист будет помощником тренера вратарей Михаила Бирюкова.

Юрий Жевнов возвращается в "Зенит"!



Бывший вратарь вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. Он станет помощником Михаила Бирюкова.



Подробности: https://t.co/Zp9z70dTq0 pic.twitter.com/LkypIZCRxY – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 сентября 2018 г.

- Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше, - сказал Жевнов в интервью клубной пресс-службе. - В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали – хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба – поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю все, чтобы "Зенит" становился только сильнее!

Жевнов выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился двукратным чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Все о чемпионате России - здесь