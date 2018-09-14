17:45 | Футбол — РПЛ

Жевнов вернулся в "Зенит". Он будет помощником тренера вратарей

Юрий Жевнов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий Жевнов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший голкипер "Зенита" Юрий Жевнов получил тренерскую должность в петербургском клубе. 37-летний специалист будет помощником тренера вратарей Михаила Бирюкова.

Конечно, очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше, - сказал Жевнов в интервью клубной пресс-службе. - В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали – хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба – поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю все, чтобы "Зенит" становился только сильнее!

Жевнов выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых он становился двукратным чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-09-14-yuriy-zhevnov-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm

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