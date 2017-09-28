Жесть дня. Колено Панченко после операции (18+)

Пресс-служба сборной России в Твиттере показала травмированное колено нападающего "Динамо" Кирилла Панченко после операции. На фото видны металлические скобы, которые скрепляют рану футболиста.

Напомним, 27-летний игрок получил травму 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Операция была сделана 20 сентября в Риме. На восстановление игроку понадобится около полугода.