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20:10 | Футбол — РФПЛ

Жесть дня. Колено Панченко после операции (18+)

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Пресс-служба сборной России в Твиттере показала травмированное колено нападающего "Динамо" Кирилла Панченко после операции. На фото видны металлические скобы, которые скрепляют рану футболиста.

Напомним, 27-летний игрок получил травму 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Операция была сделана 20 сентября в Риме. На восстановление игроку понадобится около полугода.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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anton_drozdikoff

а в чём жесть? это вам не открытый перелом с мясом наружу. Обычное колено после обычной операции.

20:14