Жесть дня. Колено Панченко после операции (18+)

Пресс-служба сборной России в Твиттере показала травмированное колено нападающего "Динамо" Кирилла Панченко после операции. На фото видны металлические скобы, которые скрепляют рану футболиста.
Напомним, 27-летний игрок получил травму 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Операция была сделана 20 сентября в Риме. На восстановление игроку понадобится около полугода.
Нога Кирилла Панченко после операции.– Сборная России (@TeamRussia) 28 сентября 2017 г.
Здоровья! pic.twitter.com/kku9RFY0IC
anton_drozdikoff
а в чём жесть? это вам не открытый перелом с мясом наружу. Обычное колено после обычной операции.
20:14