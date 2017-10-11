Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:20 | Футбол — РФПЛ

Женщина проспорила Ари и прошлась по улице в нижнем белье

1

Нападающий "Локомотива" Ари на своей странице в Инстаграме выложил видеозапись, на которой его знакомая Тайане Баррос вышла на улице в нижнем белье. Женщина проспорила форварду по поводу итога матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Швеции (2:0).

Напомним, Голландии необходимо было забивать 7 мячей в ворота Швеции для того, чтобы обойти их в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи. В итоге шведы заняли второе место в группе и примут участие в "стыках".

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

lavrentev01

а так ведь личную жизнь можно устраивать. пойду с девками на футбольные темы спорить))

17:31