Женщина проспорила Ари и прошлась по улице в нижнем белье

Нападающий "Локомотива" Ари на своей странице в Инстаграме выложил видеозапись, на которой его знакомая Тайане Баррос вышла на улице в нижнем белье. Женщина проспорила форварду по поводу итога матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Голландии и Швеции (2:0).

Напомним, Голландии необходимо было забивать 7 мячей в ворота Швеции для того, чтобы обойти их в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи. В итоге шведы заняли второе место в группе и примут участие в "стыках".