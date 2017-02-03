Женщина-арбитр судит матч "Локомотива" и "Видеотона"

Сегодня "Локомотив" проводит товарищеский матч против венгерского "Видеотона" в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье. Сбор пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.

Матч против "Видеотона" судит женщина-арбитр.