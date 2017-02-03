Женщина-арбитр судит матч "Локомотива" и "Видеотона"

Сегодня "Локомотив" проводит товарищеский матч против венгерского "Видеотона" в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье. Сбор пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.
Матч против "Видеотона" судит женщина-арбитр.
Матч Локомотива судит девушка. Ей хотя бы есть 18? pic.twitter.com/1a0qSFT6k5– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 3 февраля 2017 г.
Матч "Локомотива" с "Видеотоном" судит дама pic.twitter.com/6u1ZWrCKsl– СЭ Футбол (@football_se) 3 февраля 2017 г.
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
нормальная такая. судейка)
16:51 3 февраля