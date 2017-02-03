16:10 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Женщина-арбитр судит матч "Локомотива" и "Видеотона"

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Сегодня "Локомотив" проводит товарищеский матч против венгерского "Видеотона" в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье. Сбор пройдет до 7 февраля, заключительный этап подготовки к весенней части чемпионата России пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля.

Матч против "Видеотона" судит женщина-арбитр.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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FC Amerani(margal'-vorek-esli ch

нормальная такая. судейка)

16:51 3 февраля

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