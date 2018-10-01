Жена Зобнина: "Рома очень переживает за результат и всегда уставший"

Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, призналась, что ее муж очень переживает за результат команды. 30 сентября красно-белые проиграли "Ростову" (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России, 24-летний Зобнин провел все 90 минут.

- После игр стараюсь не трогать Рому, особенно если поражение. Он очень переживает за результат и всегда уставший, - написала в Инстаграме Зобнина. - В день игры мы не общаемся на отдаленные темы и не решаем какие-либо вопросы. Узнаем друг у друга как дела, кто чем занимается. Не более.