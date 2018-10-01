Жена Зобнина: "Рома очень переживает за результат и всегда уставший"

Рамина Зобнина, жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, призналась, что ее муж очень переживает за результат команды. 30 сентября красно-белые проиграли "Ростову" (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России, 24-летний Зобнин провел все 90 минут.
- После игр стараюсь не трогать Рому, особенно если поражение. Он очень переживает за результат и всегда уставший, - написала в Инстаграме Зобнина. - В день игры мы не общаемся на отдаленные темы и не решаем какие-либо вопросы. Узнаем друг у друга как дела, кто чем занимается. Не более.
Отвечаю на самые главные вопросы.😊✍🏼 🌟Имя Рамина выбрала моя мама ещё задолго до моего рождения. Ей очень нравилась певица Ромина Пауэр))Но когда оформляли свидетельство о рождении,допустили ошибку. Мама исправлять не стала))) Поэтому я РАмина) И я русская)) Соглашусь,что в это слабо верится.😉 🌟Имя Роберт выбрала я, Рома был не против, ему понравилось. Мы планировали, чтобы имена наших деток тоже начинались на "Р"👶🏼 🌟До знакомства с Ромой футболом не интересовалась.🤫 🌟Образование. Училась в хореографическом колледже, так как в моем городе не было института. На 2-м курсе я оставила колледж, тк Рому позвали в московское Динамо,и мы переехали. А заочного обучения в моем колледже не было. По танцам скучаю, слушаю песни и душой всегда танцую💃🏽 🌟Роберт ещё маленький, и в какую секцию его отдавать мы пока не знаем)) Но, в планах гимнастика,футбол,хоккей. 🌟Когда была беременна, то мы знали сразу, что у нас будет мальчик. Не знаю,интуиция , наверно ))😎 🌟После игр стараюсь не трогать Рому, особенно если поражение. Он очень переживает за результат,и всегда уставший. В день игры мы узнаем друг у друга как дела, кто чем занимается. Не более.🤓 🌟Хобби. Я мама, и на данный момент чувствую себя комфортно. Не хочу куда-то убежать или заняться своими делами. Всему своё время , и, я знаю, что придёт время, Роберт подрастёт и я должна буду идти дальше. А пока я сосредоточена на его воспитании. Да и просто, мне классно с ним.❤️ Если есть ещё вопросы , пишите )) Но, есть темы, которые очень личные для меня, и я не смогу на все вопросы ответить ))) Я скорее всего закрытый человек, а может стеснительный))