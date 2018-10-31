Жена Жиркова радует фото на пляже. И знает, где будет 18 ноября

Жена полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова Инна решила более активно общаться со своими подписчиками в Инстаграме. Вдобавок Миссис России 2012 года рассказала о том, что будет делать 18 ноября.

Инна Жиркова стала ближе к своим подписчикам. Жена полузащитника "Зенита" делится с людьми увлечениями, интересами и взглядами на жизнь. Читатели благодарят девушку за открытость, а Инна в свою очередь говорит спасибо за комплименты.

Миссис России 2012 года рассказала пользователям социальной сети о том, что она будет делать 18 ноября. Жиркова опубликовала пост, где поставила соответствующий хештег.

18 ноября состоится концерт Ольги Бузовой. Российская певица запустила хештег в Инстаграме – #язнаюгдеябуду18ноября. Ведущая "Дома-2" обрадовалась, что Инна Жиркова посетит ее концерт.