Жена Жиркова радует фото на пляже. И знает, где будет 18 ноября

Жена полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова Инна решила более активно общаться со своими подписчиками в Инстаграме. Вдобавок Миссис России 2012 года рассказала о том, что будет делать 18 ноября.
Инна Жиркова стала ближе к своим подписчикам. Жена полузащитника "Зенита" делится с людьми увлечениями, интересами и взглядами на жизнь. Читатели благодарят девушку за открытость, а Инна в свою очередь говорит спасибо за комплименты.
А давайте общаться, знакомиться?! Очень интересно узнать - какие вы у меня и много ли у нас общего?)) Или мы с вами разные?) Рассказывайте в комментариях: что любите, а что нет? Какие у вас страхи по жизни? Когда вам плохо, кто или что вас успокаивает? Что цените в людях? Что боитесь потерять в жизни больше всего?) пишите мне, очень интересно почитать и узнать какие вы у меня) ps: У меня была бессонная ночь сегодня,пойду часик посплю )))потом прочитаю все комментарии и тоже расскажу вам о себе 😘😘😘😘😘
Добрый вечер,мои дорогие . Я бы хотела начать с того ,что безумно хочется сказать спасибо вам,не только за комплименты мне , но и за то,что,читая ваши комментарии у меня улыбка на лице,прям чувство радости за вас . Многие из вас уже мамы. Ольга,вами только можно восхищаться 😍 5 дочерей 😍😍😍 просто супер. Мне очень было интересно читать,будто познакомилась с вами лично . Ну что.........теперь моя очередь ))) Я многодетная мама и это главный мой статус . Родилась в Татарстане в поселке Лаишево .Сейчас я живу на 2 города или можно сказать на 3))) В Москве у меня своё Ателье @milo_milo_official ,в Санкт-Петербурге работает мой муж. В Калининграде живут мои родители и старший брат. Там у нас караоке клуб @karaoke_euphoria и магазин @milomilo_by_innazhirkova39 .Я ненавижу ложь,а когда очевидна правда ,так вообще до тошноты.Люблю искренних людей . Лицемерие не люблю ,но часто с этим сталкиваюсь ,как мне кажется .В отношениях для меня главное уважение к друг другу . Больше всего боюсь потерять близких мне людей,гармонию,счастье и любовь в семейной жизни ,так-как это моя жизнь.Самые яркие воспоминания за 10 лет-это роды и реалити шоу "остров” где я спала под открытым небом и ела мурен.Ну и самое главное уметь прощать и говорить прости ! Любовь спасёт мир ❤️ ps: хорошего всем настроения ,любви и счастья ! Целую 💋
Миссис России 2012 года рассказала пользователям социальной сети о том, что она будет делать 18 ноября. Жиркова опубликовала пост, где поставила соответствующий хештег.
18 ноября состоится концерт Ольги Бузовой. Российская певица запустила хештег в Инстаграме – #язнаюгдеябуду18ноября. Ведущая "Дома-2" обрадовалась, что Инна Жиркова посетит ее концерт.