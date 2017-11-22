Жена Смольникова: "Не хочу, чтобы муж был тренером. Я, конечно, за бизнес"

Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина отметила, что убедила супруга получить высшее образование. По ее словам, на старте карьеры она доверилась мужу, так как увидела серьезность его намерений в отношении футбола.

– Когда мы начали встречаться, Игорю было 19 лет, и я постоянно считала, что ему нужно куда-то идти учиться и получать высшее образование, – приводит слова Екатерины fontanka.ru. – Я считала, что иначе невозможно в жизни чего-то достичь и добиться. Он же тогда сел и объяснил, что футбол – это очень серьезно, и люди добиваются в нем больших успехов. Рассказал, кто такие профессиональные футболисты, рассказал, как видит свое будущее, поговорил со мной очень серьезно, и я ему доверилась. Просто поверила и сказала: "Ну хорошо, посмотрим, что из этого получится". Хотя все равно не прекращала свои разговоры про высшее образование. В итоге Игорь закончил Московский институт физической культуры.

Планы после завершения карьеры? Только не тренером. Закончить с профессиональным спортом – в идеале для меня значит поставить точку. А работа тренера – это опять отсутствие стабильности. Сегодня ты работаешь с одним клубом, завтра с другим и никогда не знаешь, что будет послезавтра. Мы с Игорем уже 10 лет вместе, много клубов поменяли, много городов, и, если честно, уже очень хочется остановиться. Хочется, чтобы семья была вместе, а в профессиональном спорте это невозможно. Я практически все время одна. Рождение детей, важные праздники и даты – Игоря практически никогда нет, так как у него игры. Это тяжело. Поэтому я, конечно, за бизнес.