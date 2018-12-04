Жена Семака с подругой помогла бездомному в Санкт-Петербурге

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна вместе с подругой помогла бездомному в Санкт-Петербурге. В Инстаграме подруга Анны и сама жена Семака рассказали, как они встретили бродягу на улице и разговорились с ним.

– Этого человека зовут Николай, – написала Анна. – Он бродяжничает уже очень давно. Мы не смогли пройти мимо. Поговорили. Эля купила ему обед и ужин в "Ботанике" на Пестеля, 7, где он устроил себе домик. На прощание мы его обняли, а он плакал. Потому что много лет его никто не обнимал.