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Жена Семака с подругой помогла бездомному в Санкт-Петербурге

Жена тренера "Зенита" Сергея Семака Анна и бездомный Николай.
Жена тренера "Зенита" Сергея Семака Анна и бездомный Николай.
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Жена главного тренера "Зенита"  Сергея Семака  Анна вместе с подругой помогла бездомному в Санкт-Петербурге. В Инстаграме подруга Анны и сама жена Семака рассказали, как они встретили бродягу на улице и разговорились с ним.

– Этого человека зовут Николай, – написала Анна. – Он бродяжничает уже очень давно. Мы не смогли пройти мимо. Поговорили. Эля купила ему обед и ужин в "Ботанике" на Пестеля, 7, где он устроил себе домик. На прощание мы его обняли, а он плакал. Потому что много лет его никто не обнимал.

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