Жена Семака анонсировала его возвращение в "Зенит"

Жена главного тренера "Уфы" Сергея Семака Анна в своем Инстаграме разместила фотографию с надписью "Зенит". Затем она опубликовала коллажж с надписью Finally Back Home (перевод – наконец, назад домой) и надписью "Один город – одна команда" (один из девизов "Зенита").

Напомним, что по информации "СЭ", Сергей Семак заключит контракт с "Зенитом" во вторник вечером на базе сине-бело-голубых в Удельном парке.

42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирче Луческу.

Сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро.

Кто войдет в штаб Семака в "Зените"