Жена обвиняет Кержакова в похищении их общего ребенка

Жена экс-игрока сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что ее супруг похитил их общего ребенка.

Как сообщает Super.ru, жена футболиста заявила, что он забрал сына к себе домой, но обратно к матери не привез. В прямом эфире в Инстаграме она, что Кержаков поставил перед ней условие: - Саша сказал, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как это доказывать, я адекватный человек, – сказала дочь бывшего сенатора Вадима Тюльпанова.

В мае супруга спортсмена заявила, что разводится с ним и назвала форварда "падшим" и "недостойным уважения" человеком. Последние два месяца она редко появлялась на виду и практически не выходила на связь, так как проходила лечение в клинике. По словам Тюльпановой, она не видела годовалого сына Артемия уже месяц и не знает, когда сможет его увидеть.