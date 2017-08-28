Жена Нобоа: "Казань – это дом, куда Кристиан должен вернуться"

Ольга Нобоа-Романова, супруга полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, отметила, что футболист должен вернуться в Казань. 32-летний эквадорец выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год. В этом сезоне Нобоа провел один матч за "Зенит". Президент питерского клуба Сергей Фурсенко ранее отмечал, что у него нет мыслей о продаже игрока.

– А почему все думают, что переход из "Ростова" в "Зенит" был его решением? Но Казань – это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться, – сказала супруга в интервью "Вечерней Казани". Я в это верю, как и в том, что моё желание и моя энергетика поспособствует этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще всё лето провели в Питере.