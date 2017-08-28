Жена Нобоа: "Казань – это дом, куда Кристиан должен вернуться"

Ольга Нобоа-Романова, супруга полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа, отметила, что футболист должен вернуться в Казань. 32-летний эквадорец выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год. В этом сезоне Нобоа провел один матч за "Зенит". Президент питерского клуба Сергей Фурсенко ранее отмечал, что у него нет мыслей о продаже игрока.
– А почему все думают, что переход из "Ростова" в "Зенит" был его решением? Но Казань – это его дом, город, где для него все началось и куда он должен вернуться, – сказала супруга в интервью "Вечерней Казани". Я в это верю, как и в том, что моё желание и моя энергетика поспособствует этому. А сейчас мы регулярно видимся, дети вообще всё лето провели в Питере.
Гетеродин
Пусть забирает жену, её энергетику и желания, и уезжает тогда. Зачем это всё в Зените и Петербурге?
11:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Одним словом рабы Бердыя почти все скоро будут опять при нем. Ероха, Полоз, Нобоа ,возможно Навас. Зато Жонатаса продали быстренько ,а он уже в первой игре за Ганновер забил! И где теперь напа такого уровня искать?????
11:06
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вернется. Зимой, когда Рубин решит вопросы с игроками накупленными предыдущими деятелями. А переход в Зенит не более чем временное место, затем Рубин выкупит его за 1.5-2 ломтя, т.е. за ЗП, которую Зенит ему платит.
11:03
ЗЗ+
Интересно, а чье тогда это было решение? Ольги Романовой-Нобоа? :)) "Переходи муженек в Зенит, там тебе бабла отвалят по самое нихочу, а я бабло хочу"
11:00
Склифосовский Н. В.
Странная фраза "А почему все думают, что переход из "Ростова" в "Зенит" был его решением?", его что под дулом пулемета загнали в Зенит, или детей взяли в заложники, утюг поставили на грудь. За баблом человек пошел вот и все.
10:56