17:53 | Футбол — РПЛ

Жена Массимо Карреры Пинни расплакалась на пресс-конференции мужа

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Бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера после пресс-конференции в здании МИА "Россия Сегодня" долго раздавал автографы. Супруга 54-летнего итальянца Пинни Каррера расчувствовалась и не сдержала слезы. (Сергей Егоров).

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. 

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