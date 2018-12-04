18:39 | Футбол — РПЛ

Жена Мамаева: "После ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей"

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Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что после ареста мужа получила множество сообщений негативного характера. Она также добавила, что хавбек не должен сидеть в тюрьме.

Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей, - приводит слова Мамаевой "Москва 24". - Павел и Александр не должны сидеть за то, что они сделали. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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Дополнительная информация

https://www.m24.ru/news/proisshestviya/04122018/56699

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