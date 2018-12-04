Жена Мамаева: "После ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что после ареста мужа получила множество сообщений негативного характера. Она также добавила, что хавбек не должен сидеть в тюрьме.

- Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей, - приводит слова Мамаевой "Москва 24". - Павел и Александр не должны сидеть за то, что они сделали. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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