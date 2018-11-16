Жена Мамаева: "Павел с Кокориным могут выпендриваться сколько хотят! За это не сажают в тюрьму"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что ее муж раскаивается в содеянном. Она добавила, что 30-летнего хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина не стоит сажать в тюрьму.

- Мой муж не святой и никогда таким не был, - сказала Мамаева в прямом эфире в Инстаграме. - Не нужно обвинять его в расизме и приписывать неподходящую статью. Он раскаивается. Он не стал резко верующим в тюрьме, а был таким всегда.

Кокорин? Во-первых, стулом он бил не по голове. Это если уж к деталям прикапываться. Во-вторых, я уже говорила: чтобы вы могли обвинять и уличать человека, процесс должен быть открытым. А вы должны знать все его детали. Если не знаете, то не стоит и писать.

Кто-то говорит, что нечего им выпендриваться... Они могут выпендриваться сколько захотят. За это не сажают в тюрьму.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 дкабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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