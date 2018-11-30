Жена Мамаева отреагировала на новости о возможном продлении срока содержания под стражей в отношении мужа

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана отреагировала на новости о возможном продлении срока содержания под стражей в отношении мужа. В пятницу стало известно, что следствие потребовало продлить арест хавбека до 8 февраля.

- Последние новости ...... "Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Мамаева и А. Кокорина будет рассмотрено 5 декабря", - сказала представитель суда, - написала Мамаева в своем Инстаграме.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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