Жена Мамаева не уверена, что Павла отпустят из СИЗО 8 февраля

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева выложила в Инстаграме архивную фотографию с мужем.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". В октябре Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Недавно суд продлил арест футболистов до 8 февраля этого года.

- Вроде осталось совсем чуть-чуть, но время так тянется, – подписала фото Алана.

- А их точно отпустят? - спросил один из подписчиков Аланы.

- Не знаю уже… Страна чудес удивляла уже не раз, - ответила жена Мамаева.