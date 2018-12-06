Жена Мамаева начала сотрудничать со специалистом по разделу имущества

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, записала видео с обращением к медиа. Все вопросы журналистов она переадресовала на юриста, занимающегося звездными разводами и разделом имущества.

"Хочу сказать всем журналистам, кто мне пишет, по всем вопросам и нашим дальнейшим действиям, пишите в аккаунт, который я здесь отмечу. Чмок. Всем пока", - заявила Мамаева в Сториз.

Ранее Мамаева в Инстаграме обвинила мужа в измене. По ее словам, Павел полез в драку с водителем ведущей Первого канала Ольгой Ушаковой в октябре из-за Анастасии Фоминой, с которой у него были отношения.

Во время следствия над Мамаевым Алана заявила, что не хочет разводиться с мужем. Также она присутствовала на последнем судебном заседании, где футболисту продлили срок ареста до 8 февраля.