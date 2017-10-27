Жена Лунева хотела, чтобы вратарь выбрал "Краснодар", а не "Зенит"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что в декабре 2016 года выбирал между санкт-петербургским клубом и "Краснодаром". Он отметил, что его жена Диана больше хотела поехать в Краснодар.

– Петербург мне нравится. Единственное, что, может, не так, как хотелось бы, – это погода, – сказал в интервью клубной пресс-службе Лунев. – В Уфе если лето, то лето, а если зима, то зима. Зимой – "-40", летом – "+40". Красота.

Когда пришло предложение от "Зенита", взвешивал все "за" и "против". Первоначально был вариант с "Рубином", а потом, когда вышел "Зенит", был еще "Краснодар". Выбирал между двумя этими клубами. Все были за "Зенит", все-таки это топ-клуб. Но супруга была за "Краснодар".



– Да, я была за "Краснодар". Хотелось туда, где теплее, – добавила жена Лунева Диана.

Напомним, 25-летний Лунев выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год, а в декабре 2016 года перешел в "Зенит". В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех клубных турнирах и пропустил 9 голов.