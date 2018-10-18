Жена Кокорина записалась на свидание с мужем за день до апелляции

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова посетила СИЗО номер 2 накануне апелляции, которую 19 октября рассмотрит Мосгорсуд. Супруга записалась на свидание с форвардом.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев попали в СИЗО по обвинению в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Они были арестованы 11 октября на 1 месяц и 28 суток - до 8 декабря. Им вменяют статью "хулиганство", согласно которой им грозит до семи лет тюрьмы. (Андрей Михайлов)

"С них 10 шкур нужно снять". Боксеры и бойцы – о Кокорине и Мамаеве