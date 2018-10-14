Жена Кокорина - о поступке мужа: "Эта глупость может многого лишить нашего ребенка"

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что не обижается на мужа из-за скандала с избиениями людей в центре Москвы.

- Я не могу сейчас ни на что обижаться, - сказала Валитова в эфире Первого канала. - Я просто хочу, чтобы он был со мной рядом и вышел на свободу, чтобы был рядом с нашим ребенком. Ему сейчас год и четыре месяца. Для него этот ребенок - вся жизнь. Я знаю, что сейчас его главная мысль заключается в том, что эта глупость может многого лишить нашего ребенка.

Саша мухи не обидит. Что-то у него накопилось... Ему было психологически тяжело из-за того, что домашний чемпионат мира прошел мимо. Но это, конечно, его не оправдывает.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн