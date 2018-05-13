19:50 | Футбол — РФПЛ

Жена Кержакова сообщила о разрыве пары

Жена Александра Кержакова объявила о разрыве с супругом.
Жена Александра Кержакова объявила о разрыве с супругом.
12

Милана Кержакова в комментариях на своей странице в Инстаграме рассказала о расставании с мужем, бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым. В комментариях на странице в Инстаграме она написала: "Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы". 

Милана Кержакова - дочь сенатора Вадима Тюльпанова и вторая официальная жена Кержакова. С первой - Марией Головой - он развелся в 2010 году, после чего встречался с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова. 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BitpmHYBT-h/?taken-by=milana_kerzhakova

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Непорочный как ТИ

падший друг лосося...

22:39

Непорочный как ТИ

вот они краса и гордость бздинита, зато на тв мордой торгует

22:39

ultramarino

bvp, в точку!

22:31

Бронетёмкин Поносец

Падшая, недостойная газета

21:45

Slim Taller

Ещё Паниковский говорил:"Шура,это жалкая ничтожная личность".

21:30

Edmundo.Baldivieso

Вполне себе современный. Падший? Это модно.

21:04

bvp

Тесть умер, жена стала не нужна.

20:40

Millwall82

Вот что не попадание в ЛЧ с людьми делает. А вообще...это же его вроде 3 жена?

20:34

spetrov

К чему все эти выносы на люди... Странные люди стали.

20:31

баламошка

"Это абсолютно падший, не достойный уважения человек".//////////////////Зенитовская школа. Хотя браконьер по сравнению с Деньгисовым цветочек аленькый)

20:13

S.U.B.A.

Бабло перестал зарабатывать и сразу ,,падшим''оказался!Найдёт себе другого не падшего!На время!

20:12

Mark Krass

)) Санта Барбара ))

20:05

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!