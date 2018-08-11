Жена Кержакова: "Каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет"

Милана Кержакова, жена бывшего футболиста "Зенита" Александра Кержакова, поделилась своими переживаниями в Инстаграме. По ее словам, у нее есть чувство, что в жизни больше нет смысла.

Ранее девушка обвинила Кержакова, что он отобрал ее ребенка. Впоследствии супруга бывшего футболиста призналась, что стала принимать наркотики после смерти отца и лечилась от наркозависимости. Кержаков, судя по посту в Инстаграме, простил жену и пообещал ей помочь справиться с проблемами.

- На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока все,что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так, - написала девушка в Инстаграме.