Жена Карреры поблагодарила болельщиков за поддержку

Супруга бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Пинуччиа призналась, что удивлена тем, какое количество людей пришло на пресс-конференцию ее мужа в здание МИА "Россия Сегодня".

- Я действительно очень удивлена, что столько людей пришло. Спасибо! Это заставляет меня еще больше грустить из-за того, что мы вынуждены уехать, - сказала Пинуччиа Каррера.

Все, кто ждет Массимо #Каррера на Зубовском. И не только. К вам обращается жена Массимо - Пинуччиа:

- Я действительно очень удивлена, что столько людей пришло. Спасибо! Это заставляет меня еще больше грустить из-за того, что мы вынуждены уехать. pic.twitter.com/ZyAp0d3n0Z – Артем Локалов (@lokalov) 24 октября 2018 г.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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