"Жена - худший парикмахер в мире". Новая прическа Вернблума

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с новой прической. Как отметил швед, над имиджем поработала его жена Нина.

"Какого черта?! Нина Вернблум - худший парикмахер в мире", - написал хавбек армейцев.

Напомним, Вернблум получил травму в матче 26-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) и не выходил на поле во встречах с "Амкаром" (3:0) и "Краснодаром" (2:1). В этом сезоне 31-летний швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.

В 28-м туре ЦСКА на выезде сыграет с "Зенитом". Матч состоится 29 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.