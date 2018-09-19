Жена Глушакова: "Застала Дениса в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартак" -"Динамо"

Дарья Глушакова, жена полузащитника капитана "Спартака" Дениса Глушакова, в интервью "СЭ" рассказала, что окончательно решилась на развод в конце августа, застав футболиста в бане с любовницей в ночь накануне домашнего матча пятого тура чемпионата России против "Динамо" (2:1).

- Я действительно подала на развод с Денисом, – говорит Дарья. – Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо" (игра состоялась 25 августа. – Прим. "СЭ").

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых.

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

Заявление Дарьи, жены Дениса Глушакова. Когда снято видео? Кто его слил в сеть? Что будет дальше?