Жена Глушакова подала на игрока судебный иск

Дарья Глушакова, жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, подала иск в суд на своего мужа. На сайте суда указано, что заявление подано 11 сентября, а принято к рассмотрению 13 числа Никулинским районным судом Москвы. Беседа по делу состоится 24 сентября в 14.30. Иск зарегистрирован в категории "Споры, связанные с воспитанием детей".
Ранее Глушаков рассказал, что уже давно не живет с женой, а она призналась, что подала на развод.
Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2009 году. Они познакомились в 2008-м в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м – вторая дочь Александра.
Напомним, что Денис Глушаков вместе с Андреем Ещенко отстранены от тренировок с основной командой "Спартака" и не полетели на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с венским "Рапидом". Они были отстранены от работы с командой после того, как поставили лайки под сообщениями в Инстаграме известного актера, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)
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Дополнительная информация
https://www.mos-gorsud.ru/rs/nikulinskij/services/cases/civil/details/b5411d0c-adac-4418-a4a2-160d8957d43d?participants=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0