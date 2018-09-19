Жена Глушакова подала на игрока судебный иск

Дарья Глушакова, жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, подала иск в суд на своего мужа. На сайте суда указано, что заявление подано 11 сентября, а принято к рассмотрению 13 числа Никулинским районным судом Москвы. Беседа по делу состоится 24 сентября в 14.30. Иск зарегистрирован в категории "Споры, связанные с воспитанием детей".

Ранее Глушаков рассказал, что уже давно не живет с женой, а она призналась, что подала на развод.

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2009 году. Они познакомились в 2008-м в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016-м – вторая дочь Александра.

Напомним, что Денис Глушаков вместе с Андреем Ещенко отстранены от тренировок с основной командой "Спартака" и не полетели на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с венским "Рапидом". Они были отстранены от работы с командой после того, как поставили лайки под сообщениями в Инстаграме известного актера, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)