Жена Ерохина рассказала, что ее муж весь матч с "Ростовом" отыграл с травмой

Супруна полузащитника "Зенита" Александра Ерохина Вероника рассказала, что ее муж весь матч 15-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом" (2:0) играл с травмой. Футболист также стал автором гола в этой встрече.

Ранее сам Ерохин рассказал, что ему удается забивать голы каждый раз, когда на матче присутствует его сын.

– Федя приносит удачу ! И так круто,что на стадионе есть игровая комната для таких малышей. Сашу с голом, уже 5-й в чемпионате! Дальше больше!!! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол ! Всем сердцем люблю "Ростов" и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой "Зениту" нужна была только победа!, – написала супруга Ерохина.

"Зенит" (34 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" – 5 очков. "Ростов" (23 очка) занимает пятое место.

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