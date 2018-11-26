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Жена Ерохина рассказала, что ее муж весь матч с "Ростовом" отыграл с травмой

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Супруна полузащитника "Зенита" Александра Ерохина Вероника рассказала, что ее муж весь матч 15-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом" (2:0) играл с травмой. Футболист также стал автором гола в этой встрече.

Ранее сам Ерохин рассказал, что ему удается забивать голы каждый раз, когда на матче присутствует его сын.

– Федя приносит удачу ! И так круто,что на стадионе есть игровая комната для таких малышей. Сашу с голом, уже 5-й в чемпионате! Дальше больше!!! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол ! Всем сердцем люблю "Ростов" и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой "Зениту" нужна была только победа!, – написала супруга Ерохина.

"Зенит" (34 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" – 5 очков. "Ростов" (23 очка) занимает пятое место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федя приносит удачу ! И так круто,что на стадионе есть игровая комната для таких малышей ) @erokhin___alexander с голом ,уже 5 в чемпионате ! Дальше больше !!! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, ещё и забить гол ! Всем сердцем люблю "Ростов"и ростовских болельщиков ,но сегодня была важная игра, в которой Зениту нужна была только победа !

Публикация от Veronika Erokhina (@erokhina_nika) 25 Ноя 2018 в 12:10 PST

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/​

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