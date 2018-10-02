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Жена Александра Кокорина позирует в кожаных штанах. Фото

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Супруга нападающего "Зенита"  Александра Кокорина  Дарья Валитова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она позирует в кожаных штанах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova) 2 Окт 2018 в 4:13 PDT

Пользователи оценили красоту девушки:

- Невероятно красивая, - написала olga_krainer.

- Идеальная, - такой комментарий оставил пользователь kokorych. 

- Очаровательная, - написал подписчик под ником _dzyukokorin_.

- Красотки, модели, - оценил фотографию dkuku_twins.

Отметим, что летом Валитова отвечала на вопросы читателей в Инстаграме. В частности, она в шутку отметила, что одноклубник Александра Артем Дзюба увел у нее супруга. 

"Дзюба увел у меня мужа". Жена Кокорина ответила на вопросы читателей в Инстаграме

 

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