Жена Александра Кокорина позирует в кожаных штанах. Фото

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она позирует в кожаных штанах.
Пользователи оценили красоту девушки:
- Невероятно красивая, - написала olga_krainer.
- Идеальная, - такой комментарий оставил пользователь kokorych.
- Очаровательная, - написал подписчик под ником _dzyukokorin_.
- Красотки, модели, - оценил фотографию dkuku_twins.
Отметим, что летом Валитова отвечала на вопросы читателей в Инстаграме. В частности, она в шутку отметила, что одноклубник Александра Артем Дзюба увел у нее супруга.
"Дзюба увел у меня мужа". Жена Кокорина ответила на вопросы читателей в Инстаграме
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