Жена Александра Кокорина позирует в кожаных штанах. Фото

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она позирует в кожаных штанах.

Пользователи оценили красоту девушки:

- Невероятно красивая, - написала olga_krainer.

- Идеальная, - такой комментарий оставил пользователь kokorych.

- Очаровательная, - написал подписчик под ником _dzyukokorin_.

- Красотки, модели, - оценил фотографию dkuku_twins.

Отметим, что летом Валитова отвечала на вопросы читателей в Инстаграме. В частности, она в шутку отметила, что одноклубник Александра Артем Дзюба увел у нее супруга.

"Дзюба увел у меня мужа". Жена Кокорина ответила на вопросы читателей в Инстаграме