Жемалетдинов вернулся в "Локомотив", подписав долгосрочный контракт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин казал, что нападающий Рифат Жемалетдинов возвращается из "Рубина" в московский клуб. Форвард является воспитанником железнодорожников, с 2016 по 2018 год он выступал за команду из Казани.

– Да-да, он теперь наш футболист, – цитирует "Р-Спорт" Семина. – Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень, он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи

Отвечая на вопрос о том, на какой срок рассчитан контракт Жемалетдинова с "Локомотивом", тренер сказал: "Долгосрочный".

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