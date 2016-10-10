Жемалетдинов уверен, что выиграет конкуренцию за место в составе "Рубина"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов подчеркнул, что не жалеет о переходе из "Локомотива" в Казань. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 7 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену, пока не забив ни одного гола.

– Конкуренция есть везде, это нормально, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – При конкуренции ты растешь как футболист, и да, чувствую, что могу выиграть конкуренцию в "Рубине" на своей позиции и играть в основе. В Казани выхожу в каждой игре практически, поначалу на недлительный срок, но думаю, со временем игровые отрезки будут расти, а так доволен своим переходом.

О переходе не жалею. На данный момент в ближайшие пару лет ставлю себе задачу пробиться в основной состав и играть в основе "Рубина". А что уже потом будет, никто не знает.