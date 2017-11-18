Жемалетдинов и Канунников - в атаке "Рубина" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы на матч 17-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Рубином". В атаке у казанцев с первых минут сыграют Рифат Жемалетдинов и Максим Канунников.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Бурчану, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Джорджевич.

Запасные - Левашов, Березин, Альварес Дельгадо, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Расич, Сикоев, Шевченко, Александров.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Синурдссон, Сорокин, Оздоев, М'Вила, Камболов, Канунников, Жемалетдинов.

Запасные: Рыжиков, Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сонг, Карадениз, Цакташ, Азмун, Ахметов, Рочина, Лестьен.

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"