05:43 | Футбол — РФПЛ

Желько Петрович: "Москва — один из самых красивых городов в мире, здесь отличные люди"


Югославский футболист и тренер Желько Петрович заявил, что он хорошо провел время в России, когда работал ассистентом главного тренера в махачкалинском "Анжи". Он тренировал этот клуб с 2012 по 2013 годы.

– Я прожил в Москве полтора года, и это было прекрасное время для меня и моей семьи. Москва – один из самых красивых городов в мире, здесь отличные люди. Говоря о России, я с особым трепетом вспоминаю "Анжи" – все те люди были мне как братья, я чувствовал к ним уважение. Было здорово наблюдать за тем, как с каждым годом клуб становился всё больше и больше. Всегда вспоминаю домашние игры в Махачкале – это было что-то невероятное. Невозможно забыть, как люди радовались всему, что происходит. До прихода Сулеймана Керимова у клуба были большие трудности, не было денег. Без Керимова всё это было бы невозможным, ведь он инвестировал в команду огромные средства, привел именитых игроков, – цитируют "Известия" Петровича. – Представляю, что чувствовали жители Махачкалы, когда в их команде играли Роберто Карлос, Самюэль Это’о, Виллиан, Кристофер Самба и другие. В Москве я жил в апартаментах Романа Павлюченко. Он и его жена всегда были добры ко мне и моей семье, помогали нам. Правда, его семья не сразу захотела сдать нам квартиру (смеется). Не знаю почему. Но потом мы начали хорошо общаться.

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