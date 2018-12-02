"Желаем парням из Гроув-стрит удачи в битве с Балласами". "Ростов" пошутил над ЦСКА

"Ростов" потроллил ЦСКА в преддверии гостевого матча армейцев в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала". Желто-синие в очередной раз сравнили красно-синих с героями известной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Шутки начались еще за несколько дней до матча 16-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА.

Балласы являются главными антагонистами группировки с Гроув-Стрит в игре GTA. Фиолетовый цвет (форма "Реала") – главный отличительный признак злодеев.