22:01 | Футбол — РПЛ

"Желаем парням из Гроув-стрит удачи в битве с Балласами". "Ростов" пошутил над ЦСКА

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"Ростов" потроллил ЦСКА в преддверии гостевого матча армейцев в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала". Желто-синие в очередной раз сравнили красно-синих с героями известной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Шутки начались еще за несколько дней до матча 16-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА.

Балласы являются главными антагонистами группировки с Гроув-Стрит в игре GTA. Фиолетовый цвет (форма "Реала") – главный отличительный признак злодеев.

 

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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