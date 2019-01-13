20:53 | Футбол — РПЛ

"Желаем игрокам успехов в матчах за новый клуб!" "Спартак" - об аренде Ананидзе и Тимофеева в "Крылья"

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"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил аренду полузащитников Артема Тимофеева и Джано Ананидзе в "Крылья Советов". Клуб пожелал удачи игрокам.

- 25-летний Тимофеев выступает за основной состав нашей команды с августа 2013 года. За это время он провел за красно-белых 32 матча и забил 1 мяч, - говорится в сообщении на сайте красно-белых. - 26-летний Джано дебютировал в основном составе красно-белых в июле 2009 года. За девять с лишним лет главный на сегодня спартаковский старожил провел 136 матчей и забил 16 мячей. Желаем игрокам успехов в матчах за новый клуб!

 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-01-13-timofeyev_i_dzhano_pereshli_v_krylya_na_pravakh_arendy/

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