"Желаем игрокам успехов в матчах за новый клуб!" "Спартак" - об аренде Ананидзе и Тимофеева в "Крылья"

"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил аренду полузащитников Артема Тимофеева и Джано Ананидзе в "Крылья Советов". Клуб пожелал удачи игрокам.
- 25-летний Тимофеев выступает за основной состав нашей команды с августа 2013 года. За это время он провел за красно-белых 32 матча и забил 1 мяч, - говорится в сообщении на сайте красно-белых. - 26-летний Джано дебютировал в основном составе красно-белых в июле 2009 года. За девять с лишним лет главный на сегодня спартаковский старожил провел 136 матчей и забил 16 мячей. Желаем игрокам успехов в матчах за новый клуб!
📰 Тимофеев и Джано перешли в "Крылья" на правах аренды@fckssamara арендовали полузащитников @fcsm_official Артёма Тимофеева и Джано Ананидзе. Соглашения с самарским клубом рассчитаны до конца нынешнего сезона.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2019 г.
Подробнее: https://t.co/l1xgAq3psv#Спартак #Spartak pic.twitter.com/yPCiU5vVEv
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-01-13-timofeyev_i_dzhano_pereshli_v_krylya_na_pravakh_arendy/